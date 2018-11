Die Stärken und zentralen Werte fördern

«Die Region ist lebendig und dynamisch und hat viel Potenzial», das sagt Martina Schlagbach die seit einem halben Jahr Regionalentwicklerin der Region Engiadina Bassa Val Müstair ist im EP/PL-Interview. Als Regionalentwicklerin sieht sie sich als Coach, Beraterin und Vermittlerin eines grossen regionalen Entwicklungsteams.

Auszug aus dem Interview:

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Bisher wurden die Regionalentwickler von den Regionen angestellt und vom Kanton über einen Leistungsauftrag finanziert. Wie sieht es in Zukunft aus?

Martina Schlapbach: Die Idee ist, dass sich die Regionen in Zukunft finanziell stärker beteiligen müssen. Aber wie bereits erwähnt, muss das Modell durch den politischen Prozess mit dem Ziel, die neue Strategie per Anfang 2020 umzusetzen.

Die Nationalparkregion hat ein eigenes Forum. Welche Funktion hat dieses Gremium?

Das Forum ist ein wertvolles Gefäss zwischen der Präsidentenkonferenz als strategischem Organ und der Regionalentwicklung. Im Forum sind alle Bereiche wie Politik, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Handel und Gewerbe vertreten. Das Forum mit rund 35 Mitgliedern unter dem Präsidium von Philipp Gunzinger diskutiert regelmässig über die strategischen Ziele der Region und innovative Lösungen zur Umsetzung. Dieses Modell schreibt der Kanton nicht grundsätzlich vor, und so sind in anderen Regionen die Regionalentwickler viel stärker auf sich alleine gestellt. Umso mehr schätze ich die Unterstützung und den Rückhalt des Forums.

Vor drei Jahren hat die Region auf Initiative des Kantons eine regionale Standortentwicklungsstrategie, besser bekannt unter dem Namen «Agenda 2030» erarbeitet. Wie ist die Region damit unterwegs?

Wir haben im Sommer die bisherige Umsetzung dieser Strategie evaluiert. Grundsätzlich haben wir festgestellt, dass wir gut unterwegs sind und dass die strategischen Bereiche Tourismus, Gesundheitsregion und Standortattraktivität aktiv bearbeitet werden. Die strategischen Ziele sind klar definiert und sollen so weiterverfolgt werden. Hingegen haben wir festgestellt, dass die Massnahmen zur Zielum‧setzung bisher relativ allgemein formuliert waren und regionale Beson‧derheiten beschränkt akzentuiert wurden. In Zukunft wollen wir hier konkreter und regionaler denken.

Text und Foto: Nicolo Bass