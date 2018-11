Am 1. Dezember eröffnen Fabian Roth, Dimitrio Kefalas und Luca Höfer ein neues Geschäft. Das Pop-up-Lokal «La Scarpetta» in der Via Veglia 11 in St. Moritz möchte sich auf gemütliche Apéros spezialisieren. Erfahren Sie mehr dazu in der EP/PL vom 29. November.