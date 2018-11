Einbruchdelikte auf Bijouterie – Mutmassliche Täter ermittelt

Am 18. Mai wurde versucht, in die Bijouterie einzubrechen. Die Täterschaft floh ohne Beute gemäss Medienmitteilung. Am 16. August war die Bijouterie von einem nächtlichen Einbruchdiebstahl betroffen. Dabei wurden Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hunderttausend Franken entwendet. Laut der Medienmitteilung der Kantonspolizei nahm die Polizia di Stato nahe Verona (I) am Tag danach die drei mutmasslichen Täter, Franzosen im Alter von 18, 22 und 24 Jahren fest. Das Deliktsgut des Einbruchdiebstahls wurde im September praktisch vollständig in einem Wald in Samnaun aufgefunden. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelte die Kantonspolizei Graubünden die drei Franzosen, zusätzlich zur Tat vom 16. August, als Tatverdächtige des versuchten Einbruchdiebstahls vom 18. Mai.

Am 3. April war tagsüber ein Raubüberfall auf die Bijouterie verübt worden. Am Tag danach war es der Kantonspolizei Graubünden gelungen, vier von mutmasslich fünf Tätern, 31- und 33-jährige serbische und bosnische Männer festzunehmen. Der grösste Teil des Deliktsguts, Uhren im Wert von über einer Million Franken, war sichergestellt worden.