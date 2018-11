Haben Sie es schon getan?

Ich wollte es nicht an die grosse Glocke hängen. Trotzdem, heute ist Weltmännertag. Dies hat nichts mit dem Begriff des Weltmannes zu tun, wie es vielleicht Michail Gorbatschow als Schirmherr des Weltmännertages suggerieren könnte. Vielmehr erinnert der Weltmännertag seit dem Jahr 2000 an die rechtzeitige Gesundheitsvorsorge und die realistische Einschätzung der gesundheitlichen Verfassung und Risiken der Männer. Immerhin sterben diese statistisch gesehen sieben Jahre früher als Frauen. In gut zwei Wochen, am 19. November, wird zudem noch der Internationale Männertag gefeiert. Dieser will, unter anderem, die Gleichberechtigung der Geschlechter fördern. Aber zurück zum Weltmännertag. Dieser Aktionstag zur Männergesundheit könnte eine gute Gelegenheit sein, sich – und damit meine ich Mann wie Frau – Gedanken zu machen, wie sie ganz persönlich zur Organspende stehen. Ich für meinen Teil habe dies schon früh getan. Mein Organspendeausweis trägt – zufälligerweise – das Ausgabedatum 2000, genau wie der Weltmännertag. Die 18 Jahre im Portemonnaie haben dem Ausweis aber arg zugesetzt. So arg, dass ich bezweifle, das dieser im Fall der Fälle noch hilfreich wäre. Ich habe deshalb keine Sekunde gezögert, mich im neuen, nationalen Organspenderegister einzutragen: Ausweis und unterschriebene Erklärung scannen, hochladen und schon hätten Sie etwas für sich und vor allem für Ihre Angehörigen getan. Übrigens können Sie im Register auch festhalten, dass Sie keine Ihrer Organe spenden wollen. Wie auch immer, kümmern Sie sich darum. Am besten gleich heute. jon.duschletta@engadinerpost.ch