Jünger und mehr Frauen

Mit dem Wahlgang vom vergangenen Sonntag sind die Behördenwahlen 2019 in St. Moritz Geschichte. Weil vor zwei Wochen nur drei Kandidaten die Hürde des absoluten Mehr geschafft hatten, waren noch 13 Sitze zu besetzen. Dabei konnten sich die bisherigen Mandatsträger alle durchsetzen und wurden im zweiten Wahlgang klar bestätigt. Eng wurde es vor allem am «Strich», das heisst zwischen den Rängen 16 und 17. Seraina Strähle von der GdU behielt das bessere Ende für sich und distanzierte Francesco Stazzonelli von der CVP um 15 Stimmen. Nach dem ersten Wahlgang war die Reihenfolge noch umgekehrt. Erwähnenswert ist weiter, dass gleich zwei Kandidatinnen und ein Kandidat der Next Generation auf Anhieb den Sprung ins Parlament schafften.

Fünf Mandate für Parteilose

Im 17-köpfigen Parlament (Toni Milicevic wurde als Champfèrer Vertreter bereits früher gewählt) ist die FDP mit sieben Sitzen (unverändert) nach wie vor die stärkste Partei. Die Vertreter der GdU und der Next Generation vereinen als Parteilose insgesamt fünf Mandate auf sich. Verlierer ist die SVP, die nur noch einen Vertreter stellt (minus zwei) und die CVP mit nur noch vier Sitzen (minus einem Sitz). Während sich die SVP damit trösten kann, dass sie auch im Vorstand, in der GPK und im Schulrat vertreten ist, muss die CVP auch in der Exekutive einen Sitzverlust beklagen. Gewinnerin der Behördenwahlen 2019 ist die FDP, sämtliche Kandidaten wurden in die verschiedenen Gremien gewählt. Zufrieden sein kann die GdU: neben dem Status quo im Gemeinderat zu halten, ist es ihr auch gelungen, einen Sitz im Gemeindevorstand zu erobern.

25- bis 35-Jährige im Vormarsch

Zusammenfassend kann auch gesagt werden, dass die Behörde jünger geworden ist. Im Gemeinderat stellt die Generation der 25- bis 35-Jährigen mit acht Vertretern knapp die Hälfte. Und der Rat hat einen höheren Frauenanteil. Neu sitzen sechs Frauen im Rat, in der zu Ende gehenden Legislatur waren es nur vier. Was die Fraktionschefs zum Ausgang und zu den künftigen Herausforderungen von St. Moritz sagen, die Resultate des zweiten Wahlgangs, eine Einschätzung der EP/PL und eine Übersicht aller Gewählten gibt es in der EP/PL vom Dienstag, 27.11. zu lesen.

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg