Jetzt ist wieder Sachpolitik gefragt

Acht lange Wochen haben die St. Moritzer Behördenwahlen gedauert. Mit der Wahl des neuen Gemeindepräsidenten haben sie Ende September begonnen, mit dem zweiten Wahlgang in den Gemeinderat sind sie am Sonntag abgeschlossen worden.

Vermochten die beiden ersten Wahlgänge für das Gemeindepräsidium noch 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, ist die darauffolgende Beteiligung an den Urnengänge kontinuierlich zurückgegangen. 45,4 Prozent wollten am Sonntag noch mitentscheiden, wer die Vertreterinnen und Vertreter im Gemeinderat sein sollen. Courant normal, der politische Alltag hat St. Moritz wieder.

Vom frischen Wind, der noch im September zu spüren war, von der Aufbruchstimmung, die mit einer neuen jungen, an Politik interessierten Generation Einzug gehalten hat, ist zumindest eine steife Brise geblieben. Zu hoffen ist, dass sich Bewegungen wie «La Müdeda» oder «Next Generation» auch in Zukunft aktiv in die politischen Diskussionen einbringen. Die Behördenwahl war quasi die Kür, was jetzt in der vierjährigen Legislatur folgt, ist die Pflicht. Und hier werden die Pflöcke eingeschlagen, die den Weg vorgeben, den St. Moritz in Zukunft gehen wird.

Drei Erkenntnisse aus der Behördenwahl 2019. Erstens: Die St. Moritzer haben sich mit der Wahl von Christian Jenny für das Neue, für den Wandel entschieden. Sie haben beim Präsidium kräftig an der Stellschraube gedreht, um bei den folgenden Wahlgängen in den Vorstand und den Gemeinderat das Räderwerk wieder fein zurückzujustieren. Weder in der Exekutive noch in der Legislative ist es letztlich zur ganz grossen Rochade gekommen. Zweitens: Die etablierten Parteien haben weiter leicht an Boden verloren. 24 Personen gehören in einer der Behörden einer Partei an, acht aber sind – inklusive den Vertretern der GdU – Parteilose. Ein Phänomen, welches nicht nur St. Moritz betrifft.

Und drittens schliesslich: Das Wahlsystem in St. Moritz ist zu überdenken. Sechs Urnengänge in zwei Monaten sind zu viel. Es geht einfacher, erste Schritte dazu sind eingeleitet.

Ein neuer Gemeindepräsident, ein teilweise neu besetzter, aber politikerfahrener Gemeindevorstand und ein erneuerter Gemeinderat: St. Moritz steht vor einer neuen Legislatur mit wichtigen Weichenstellungen. Jetzt rückt wieder die Sachpolitik in den Vordergrund.

reto.stifel@engadinerpost.ch

Foto: Filip Zuan