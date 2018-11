Die Tiefbauarbeiten in Silvaplanas Dorfkern stehen vor dem Abschluss. Letzten Freitag haben die Gemeindebehörde und die Arbeiterschaft schon mal vorgefeiert. Das öffentliche Fest zur Neugestaltung des Dorfinnern steigt am 8. Dezember. Mehr zum Thema steht in der EP vom 6. November.