Lachmuskeln aufgepasst!

Gespickt mit viel Fantasie, unzähligen witzigen Gags und turbulenten Szenen. Die richtige Mischung gegen den November-Blues!

Den Auftakt zum traditionellen Unterhaltungsabend bestreiten die Alphörner und das Oberengadiner Jodelchörli, welche auch tatkräftig bei der Festwirtschaft mitwirken. Danach gehört die Bühne dem Theaterverein Celerina, und es dürfte Bauch- und Gesichtsmuskeln arg strapazieren, was da zu sehen und zu hören sein wird. Regie führt die Autorin höchstpersönlich, die auch noch eine Hauptrolle spielt. Nach dem Theater können die Lachtränen beim gemütlichen Beisammensein in der Festwirtschaft getrocknet oder aber in Erinnerung an das Gesehene neu aktiviert werden, und zur aufspielenden Musik darf vergnügt ein Tänzchen gewagt werden.

Freitag, 9. November um 20.00 Uhr, Türöffnung cirka 19.15 Uhr, Festwirtschaft, Eintritt 15 Franken

Samstag, 10. November um 20.00 Uhr, Türöffnung cirka 19.15 Uhr, mit Apéro, Eintritt frei (Kollekte)

Sonntag, 11. November um 17.00 Uhr, Türöffnung cirka 16.15 Uhr, mit Apéro, Eintritt frei (Kollekte)