Optimistisch, nicht euphorisch

Kürzlich hat die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) eine Studie zu den Aussichten im Schweizer Tourismus publiziert. Diese geht von einem Anstieg der Logiernächte in der Schweizer Hotellerie im kommenden Winter von 2,3 Prozent aus, nach einem Plus von 3,1 Prozent in der Sommersaison. Die Gründe für die positive Entwicklung sehen die KOF-Experten vor allem in der konjunkturellen Lage im In- und Ausland. Die Konjunkturentwicklung dürfte auch in den kommenden Jahren robust bleiben. KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm wurde dahingehend zitiert, dass damit die Trendwende im Tourismus bestätigt sei. So weit mag Gerhard Walter, CEO der Engadin St. Moritz Tourismus AG nicht gehen. Im grossen Interview mit der EP/PL spricht Walter davon, dass die ganze Erholung zurzeit noch auf etwas wackeligen Füssen stehe. Aber auch er erwartet positive Zahlen für den bevorstehenden Winter. Der Sommer hat schon mal vorgelegt. Kumuliert bis Ende September verzeichnete die Destination ein Plus von 5,9 Prozent bei den Logiernächten.

Das gesamte Interview mit Gerhard Walter gibt es in der EP/PL vom 24. November zu lesen. Ein kleiner Auszug bereits hier:

Stichwort Politik. Die Frage Asprion oder Jenny hat St. Moritz während Wochen umgetrieben. Die Engadin St. Moritz Tourismus AG hat sich nicht geäussert. Warum?

Wir wollen uns bewusst nicht in den Wahlkampf einmischen, das war auch die Meinung des Verwaltungsrates. Wo es aber Berührungspunkte zwischen Politik und Tourismus gibt, da diskutieren wird selbstverständlich mit. Klar sind die Wahlen ein wichtiges Thema, und ich habe dazu selbstverständlich eine Meinung. Doch sobald wir uns als Organisation dazu äussern, wird das in der Öffentlichkeit rasch als Parteinahme gedeutet. Es ist mir nicht immer leicht gefallen, mich zurückzuhalten, teilweise wurden Sachen verbreitet, wo ich mir sagen musste, na ja ...