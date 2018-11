Wie stark ist der Schutzwald geschädigt?

Besonders gewütet hat Vaia in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Val Poschiavo. Von Brusio über Le Prese bis vor Poschiavo haben Orkanwinde ein Band in den Schutzwald gerissen. Weniger Schäden werden aus dem oberen Puschlav vermeldet, wo Vaia nur punktuell Bäume gefällt hat. Im Oberengadin hat der Sturm vor allem auf dem Gemeindegebiet von Pontresina/Samedan und von La Punt Chamues-ch Spuren der Verwüstung hinterlassen. Wie auch im Puschlav ist vor allem Schutzwald betroffen. Während die betroffenen Forstämter damit beschäftigt sind, die dringlichsten Räumungsarbeiten vorzunehmen, wie das Befreien von Verkehrswegen von umgestürzten Bäumen, versuchen die Regionalforstingenieure sich ein genaueres Bild vom Schadensausmass zu machen. Erst nächste Woche wird aber klar, ob die vom Sturm betroffenen Schutzwälder im gegenwärtigen Zustand noch genügend vor Lawinen und Steinschlag schützen oder ob neue Schutzbauten erstellt, respektive Aufforstungen getätigt werden müssen. Weitere Abklärungen braucht es auch im Hinblick auf die beschädigte Strominfrastruktur am Albulapass. Dort steht die Frage im Raum, ob Notmasten die umgeknickten Starkstrommasten ersetzen sollen. Mehr dazu lesen Sie in der Engadiner Post vom 3. November.