La paschiun da Reto Rainalter da Susch sun ils automobils. El ha fat cuorsas da muntogna ed ha vendü fin 200 autos l’on in Engiadina. Cun 50 ons ha’l decis da partir in Spogna e tour la vita ün pa plü pachifica. Ma quai nun es stat pussibel per l’affarist ambizius.