Die Regierung will den Kanton Graubünden mit ultraschnellem Internet erschliessen. Die Regionen sollen an Standortattraktivität gewinnen und über eine gleichwertige Erschliessung verfügen wie die grossen Schweizer Agglomerationen. Damit will Graubünden im nationalen Vergleich einen Spitzenplatz in der Versorgung durch Ultrahochbreitband einnehmen.