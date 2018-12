Ursin Maissen ist Nachfolger von Jan Steiner, der Pontresina Tourismus per 31. Dezember verlässt und ab Januar 2019 neuer Brand Manager Engadin wird. Der 31-jährige in Pontresina aufgewachsene Tourismus- und Kommunikationsprofi Maissen wird sein neues Amt am 7. Januar 2019 antreten.