Da finir ün on e da cumanzar ün nouv po esser captivant. Impustüt schi’s es ün zich superstizius. Tuot quai chi capita nu’s poja prevzair. Per cha tschertas robas nu capitan, as poja pisserar ouravant. Las ultimas ses nots da l’on vegl e las prümas dal on nouv sun predestinadas per quel pensar.