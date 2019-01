Sprintetappe mit steilstem Aufstieg

Die Val Müstair ist bei herrlichen Bedingungen in Festlaune. Die Sprintetappe der Tour de Ski in Tschierv wartet mit attraktiven Neuerungen auf.

Erstmals in einem Weltcupsprint ist mitten in der Sprintrunde ein Sprung eingebaut. Eine ganz neue Herausforderung für die Weltcuplangläufer. Der Sprung befindet sich im Gleitstück zwischen dem Aufstieg und der Abfahrt. Auch der Aufstieg der Sprintstrecke hat es in sich: Mit 23 Prozent Steigung ist es der steilste Aufstieg im Langlaufweltcup. Zum Vergleich: Der legendäre Aufstieg auf die Alpe Cermis weist an seiner steilsten Stelle 18 Prozent auf.

Schliesslich gibt es eine dritte Neuerung: Die Pipes (Wellenbahn) sind neu auf zwei Pistensträngen so angesetzt, dass die Buckel versetzt zueinander sind. Die Fahrerinnen und Fahrer haben die Qual der Wahl, auf welchem Strang sie wohl schneller sind.

Autor: Medienmitteilung Tour de Ski