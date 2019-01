Sie bestreitet die längsten Laufwettkämpfe auf die höchsten Punkte der Erde oder in Gegenden, die ihr alles abverlangen – wie in der heissesten oder der windigsten Wüste der Welt. Dabei verlässt sie immer wieder ihre Komfortzone. Ob ihr dies leicht fällt und welchen Komfort sie schätzt, wenn sie wieder zu Hause ist, darüber schreibt sie in ihrem aktuellsten Blog.