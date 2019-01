Raid-Gründer und -Organisator Hans André Bichsel weiss, welche Eigenschaften und Erfahrungen die Teilnehmer der Winterraid mitbringen müssen, wenn sie an dieser Oldtimer-Rallye starten wollen. Der Startschuss erfolgte am 17. Januar um 12.30 Uhr in der Fussgängerzone in St. Moritz.