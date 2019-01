Der EHC St.Moritz verliert am Samstag das Auswärtsspiel gegen den SC Weinfelden mit 5:4 Toren in der Verlängerung (0:0, 4:2, 0:2, 1:0). Das 2. Drittel endete mit 4:2. St. Moritz glich im Schlussdrittel aus, verlor aber die Partie in der Overtime.