Der CdH Engiadina verliert auswärts gegen den Leader EHC Bassersdorf mit 2:6. Die Entscheidung zugunsten der Zürcher fiel mit dem 3:1 in doppelter Überzahl in der 43. Minute. Bereits am Dienstag beginnen für die Unterengadiner die Play-offs auswärts gegen Bellinzona.