Missglücktes Bremsmanöver

Am Sonntagabend sind auf der Malojastrasse H3 in Casaccia zwei Personenwagen frontal kollidiert. Eine Person wurde leicht verletzt.

Ein 47-jähriger italienischer Autolenker fuhr am Sonntag um 20.20 Uhr auf der Malojastrasse H3 von Maloja talwärts. Oberhalb Casaccia schloss er einem langsam vor ihm fahrenden Personenwagen auf und bremste ab. Sein Auto begann auf der schneebedeckten Fahrbahn zu rutschen.

Um dem Vorausfahrenden nicht aufzufahren, wich der Autolenker auf die Gegenfahrspur aus. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto eines ebenfalls 47-jährigen Italieners. Durch die Kollision wurde dieser leicht verletzt. Mit der Ambulanz Valle Bregaglia wurde er ins Spital Chiavenna transportiert. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt.

Autor und Foto: Kantonspolizei