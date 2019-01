Romana Ganzoni sass mit ihrer Tochter in der Rhätischen Bahn, als sie vom tragischen Zusammenstoss einer Vierjährigen mit einem Erwachsenen auf der Skipiste in der Lenk erfuhr. Eine 20-Jährige äusserte sich dazu, was unsere Bloggerin empörte. Wie sollte sie sich da verhalten? Sie lesen es in ihrem aktuellsten Blog.