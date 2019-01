Linard Martinelli succeda a Mario Pult

La Lia Rumantscha ha elet a Linard Martinelli sco nouv promotur regiunal per l'Engiadina Bassa. El aintra in uffizi als 1. avuost 2019 e succeda a Mario Pult chi va in pensiun. Martinelli es actualmaing magister secundar a Samedan.

Linard Martinelli (annada 1974) da Lavin es magister secundar ed ha lavurà in plüs cumüns in Engiadina. Dal 2003 fin dal 2015 ha el instrui in differents lös in Engiadina Basa, tanter oter a Zernez. Daspö il 2015 lavura'l illa scoula cumünala a Samedan. Martinelli es eir cuntschaint causa seis ingaschamaint per la lingua e cultura rumantscha. Tanter oter presidiescha el la Conferenza Generala Ladina. El ha fat eir carriera politica, per exaimpel sco president cumünal da Lavin dal 2010 fin dal 2014. Linard Martinelli cumainza sia plazza in avuost cun ün pensum da 70 pertschient. El succeda a Mario Pult chi vain pensiunà davo ündesch ons in servezzan per la Lia Rumantscha.

Communicaziun da pressa: Lia Rumantscha