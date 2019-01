Gemäss Meteocentrale Schweiz ist in den Bergen für Lagen oberhalb von 1000 Metern ab Donnerstagnacht mit kräftigem Schneefall zu rechnen. Dabei kommen Neuschneemengen zwischen 30 und 60 cm innert 24 Stunden zusammen, örtlich sogar mehr. Die Schneefallgrenze steigt bis am Samstag vorübergehend auf 800-1000 Meter. Samstagnachmittag lässt der Schneefall vorübergehend nach. In exponierten Lagen mit starkem Südwind teils erhebliche Schneeverwehungen.