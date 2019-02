RhB mit zusätzlichen Spätverbindungen

Rhätische Bahn Die Rhätische Bahn (RhB) bietet an den Wochenenden im Februar zwei zusätzliche Spätverbindungen zwischen St. Moritz und Chur an. Jeweils am Freitag- und Samstagabend verkehrt auf der Albulalinie je ein Extrazug in Richtung St. Moritz und in Richtung Chur. Von den zusätzlichen Verbindungen mit Anschlüssen an die SBB profitieren sowohl Benutzer der Schlittelwelt Preda/Bergün als auch Reisende aus dem und in das Engadin. Die Extrazüge sind im Online-Fahrplan abgebildet.