Erfolgreiche Engadiner in Pontresina

Eine weitere Medaille bei der U16 ging an den Samedner Niclas Steiger, er wurde Dritter. Schweizer Meister bei den Knaben U16 wurde Ilan Pittier (Vue des Alpes) und bei den Mädchen Siri Wigger (Am Bachtel). In der Kategorie U14 ging der Sieg an Isai Näff (Club Skiunzs Sent), Zweiter wurde mit Maurin Egger (Piz Ot Samedan) ein weiterer Engadiner. Bei den Mädchen U14 gewann Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz).

Am Sonntag, 10.2. finden die Schweizermeisterschaften mit den Staffelrennen ihren Abschluss.

Autor und Foto: Reto Stifel