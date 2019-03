Spitzenfeld für den Nachtsprint

Der Vorjahressieger Even Northug aus Norwegen, der Schwede Teodor Peterson und der Franzose Renaud Jay führen gemäss Medienmitteilung die Favoritenliste des Nachtsprints vom Freitag an. Sie treten unter anderem gegen Roman Furger und Erwan Käser an. Bei den Frauen gehen die Vorjahres-Zweite Elisabeth Schicho (Deutschland) und die Norwegerinnen Berit Mogstad und Alnaes Anikkekn Gjerde an den Start.