Dario Caviezel sorgte am Weltcup-Finale der Alpin-Snowboarder im Parallel-Riesenslalom in Scuol für die beste Leistung aus Schweizer Sicht. Der Bündner fuhr als Dritter aufs Podest. Bei den Frauen vermochten die Schweizerinnen nicht in den Kampf um die Podestplätze einzugreifen.