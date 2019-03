Sie miauen, bellen, fiepen und fauchen

In der Schweiz gibt es über 1,6 Millionen Katzen und eine halbe Million Hunde. Sie gehören damit zu den beliebtesten Haustieren. Herr und Frau Schweizer halten sich aber auch Kaninchen und Hasen, Nager, Reptilien, Fische und Vögel. In rund einem Drittel aller Schweizer Haushalte lebt mindestens ein Haustier.

Welches Tier hat bei Ihnen sein Zuhause? Gehen Sie täglich drei Mal mit Bello Gassi oder kuscheln abends mit Kitty auf dem Sofa? Oder sind es doch Nike und Bunny, die beiden Kaninchen, deren Fell Sie regelmässig kraulen?

Schicken Sie uns ein Foto Ihres Haustieres, und nehmen Sie so am aktuellen Fotowettbewerb der «Engadiner Post/Posta Ladina» zum Thema Haustiere teil. Einsendeschluss ist der 4. April.

Die Besucher der «Engadiner Post»-Website beurteilen die Einsendungen und entscheiden, welche fünf der eingesendeten Fotos ihnen am besten gefallen. Eine interne Jury wählt anschliessend aus diesen Fotos dasjenige mit den meisten Likes zum Siegerfoto. Bewertet werden Bildauswahl, Originalität und Qualität.

Zu gewinnen gibt es eine Olympus-System-Kamera (OM-D E-M10 + 14–42 mm) plus 100 Fotokarten seines Siegerfotos.

Alle Informationen zum Fotowettbewerb finden Sie unter: www.engadinerpost.ch/fotowettbewerb. (ep)