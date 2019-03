Grünes Licht für bewirtschaftete Ferienwohnungen

Die Regierung genehmigt die von der Gemeinde Scuol beschlossene Teilrevision der Ortsplanung. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass in den Hotelzonen von Scuol und Tarasp sowie in der Bauzone Nairs Beherbergungsbetriebe mit touristisch bewirtschafteten Wohnungen realisiert werden können.

Dazu werden die Regelungen zu den Hotelzonen und zur Bauzone Nairs in den Baugesetzen von Scuol und Tarasp geändert, sie müssen der neuen Gesetzgebung des Bundes betreffend Zweitwohnungen angepasst werden. Zudem ist für das Hotel Schweizerhof in Tarasp eine Umnutzung geplant. Die zum Betrieb gehörende Tennishalle soll neu als Autoeinstellhalle genutzt werden. Deshalb wird im Zonenplan die bestehende Hotelzone in eine Parkierungszone umgezont und im Generellen Gestaltungsplan wird der Eintrag «Sportbereich Halle» aufgehoben.

Regierungsmitteilung vom 28. März 2019