Das Gemeinde-Logo verschwindet

St. Moritzer Sünneli anstatt Gemeindelogo: Um die enge Zusammenarbeit zwischen dem Tourismus und der Gemeinde zu bekräften, soll in Zukunft nur noch der traditionelle Schriftzug in Kombination mit der Sonne verwendet werden.

In einer Medienmitteilung der Gemeinde St. Moritz freut sich Gemeindepräsident Christian Jott Jenny über den Aufwärtstrend in St. Moritz. «Die Stimmung ist gut, das Medieninteresse gross und St. Moritz ist dank einem attraktiven Gästemix drauf und dran, wieder eine extravagante Weltbühne zu werden», wird er zitiert. Die Gründe sieht er auch in der Überarbeitung der St. Moritzer Markenpositionierung durch die Engadin St. Moritz Tourismus AG, die entsprechenden Marketingmassnahmen und die enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Tourismusorganisation. Um diese zu bekräftigen, hat der St. Moritzer Gemeindevorstand kürzlich entschieden, den traditionellen St. Moritzer Schriftzug und die St. Moritzer Sonne anstelle des seit rund zehn Jahren verwendeten Gemeinde-Logos einzusetzen. (pd)