30 Millionen Franken günstiger?

Am Dienstag haben die Projektverantwortlichen für ein Pflegeheim am bisherigen Standort Promulins in Samedan über ihre Pläne informiert. Dies nachdem vor gut einer Woche die Oberliegergemeinden St. Moritz, Silvaplana und Sils über den Planungsstand beim Projekt Du Lac orientiert hatten. Die Aussage der Unterliegergemeinden (Pontresina bis S-chanf), dass in Promulins ein zentrales Pflegeheim deutlich günstiger zu bauen und zu betreiben wäre, hat die Pflegeheim-Debatte im Oberengadin neu lanciert. Zumindest in der Bevölkerung; St. Moritz, Sils und Silvaplana haben klar zu verstehen gegeben, dass sie an ihrem Projekt Du Lac festhalten werden.

Erstmals wurden am letzten Dienstag nun auch Zahlen zum Projekt Promulins bekannt gegeben. Die Variante, die beim Kanton eingereicht wird, rechnet für 60 Pflegebetten inklusive Demenzabteilung plus 16 Alterwohnungen oder zusätzlichen 28 Pflegebetten mit Kosten von 46 Millionen Franken. Würden 117 Betten realisiert, käme das auf 50 Millionen zu stehen, 122 Betten mit elf Wohnungen würden 56 Millionen kosten. Beim Projekt Du Lac wird für das Pflegeheim alleine mit 36 Millionen Franken budgetiert, weitere sechs Millionen Franken kosten die 17 Alterswohnungen. Eine einfache Milchbüechli-Rechnung zeigt, dass wenn nur am Standort Promulins die 122 Betten und die elf Wohnungen gebaut würden, rund 30 Millionen Franken zu sparen wären. Das bestätigten die anwesenden Gemeindepräsidenten der Unterliegergemeinden auf Nachfrage. Weiter sind sie überzeugt, dass beim Betrieb an nur einem Standort acht Stellen eingespart werden könnten, was pro Jahr zu tieferen Betriebskosten von einer halben bis einer Million Franken führe.

Diese Erkenntnisse habe man im Laufe des vertieften Variantenstudiums gewonnen. Der Samedner Gemeindepräsident Jon Fadri Huder ist überzeugt, dass bei einer Konzentration auf einen Standort alle Gemeinden – vor allem finanziell gesehen – gewinnen würden. Leider hätten die Oberliegergemeinden keine vertiefte Diskussion dazu gewünscht.

Autor: Reto Stifel

Visualisierung: z. Vfg