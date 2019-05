Nun will auch Russland die Freestyle-WM

Mit der Kandidatur des russischen Skiverbandes verändert sich für das Engadin zwar die Ausgangslage, nicht aber, das damit verbundene und langfristige touristische und gesellschaftliche Ziel eine solche Weltmeisterschaft durch

zu führen, heisst es in der Mitteilung.

Die Medienmitteilung im Originalwortlaut:

Der Weg zur Kandidatur und schlussendlich zur Durchführung einer FIS Freestyle Ski

& Snowboard Weltmeisterschaft im Engadin ist lang und beschwerlich. Die Grundlage

für eine erfolgreiche Kandidatur ist ein ausgereiftes Konzept sowie eine solide und

verantwortungsvolle Finanzierung des Grossanlasses. Die Organisation,

Kommunikation und Durchführung der zweiwöchigen Veranstaltung mit 15 Disziplinen

an drei Standorten im Oberengadin verursachen benötigt die Unterstützung der

Öffentlichen Hand in der Höhe von CHF 12 Mio. Dabei beteiligen sich der Bund und

der Kanton aus den Erfahrungen der vorangegangenen Grossveranstaltungen je mit

dem gleichen Betrag, wie die Region bereit ist beizutragen. In einem ersten – dem

wichtigsten – Schritt, hat das Oberengadin sein Bekenntnis zur finanziellen

Unterstützung mit rund CHF 4 Mio zugesichert. Jetzt müssen die Verantwortlichen des

Kandidaturprojektes in den nächsten Wochen und Monaten die Behörden und

Regierungsmitglieder bei Bund und Kanton ins Boot holen um die die Finanzierung der

restlichen CHF 8 Mio. ebenfalls zu gewährleisten. Dieser politische Prozess dauert

erfahrungsgemäss mindestens 12 bis 18 Monate und wird nicht vor dem kommenden

Herbst abgeschlossen sein. Dann erst steht die Ampel auf Grün für das Einreichen

einer definitiven Kandidatur mit realistischen Erfolgschancen.

Auf einer weiteren Ebene liegt das Eingabe- und Vergabeprozedere. Per heute, 1. Mai

2019 läuft die Eingabefrist für das WM-Jahr 2025 offiziell ab. Zuhanden des

Internationalen Ski Verbandes FIS wurde darum seitens des Schweizer Skiverbands

Swiss-Ski eine Erklärung kommuniziert zur Unterstützung der Engadiner

Kandidaturabsichten. Gemäss Rückmeldung der FIS ist vor wenigen Tagen die

offizielle Kandidatur des Russischen Ski Verbandes eingereicht worden.

Damit verändert sich die aktuelle Ausgangslage für die geplante Kandidatur aus dem

Engadin für die Veranstaltung im März 2025, nicht aber das damit verbundene und

langfristige touristische und gesellschaftliche Ziel eine solche Weltmeisterschaft durch

zu führen. Geduld und Weitblick sind gefragt hinsichtlich eines weiteren Grossanlasses

im Tal in der Kernkompetenz Ski und Snowboard. Das ist keine neue Erkenntnis und

aufgrund der Erfahrungen mit dem Bewerbungsverfahren im Zusammenhang mit

Alpinen Grossanlässen im Engadin bestens bekannt.

Ebenso wichtig wie das konsequente Weiterarbeiten an der Finanzierung und der

Erstellung der Kandidatur ist es, Das Thema Freestyle Ski und Snowboard konsequent

und laufend stärker umzusetzen. Regelmässige Weltcup- und Testevents, die

bestehenden und laufend weiterzuentwickelnden Infrastrukturen sowie neue Angebote

verschaffen dem Engadin zusätzliche Attraktivität und spannende Inhalte mit einer FIS

Freestyle Ski & Snowboard Weltmeisterschaften als Zugpferd und Leit-Event für ein

neues, aufstrebendes Gästesegment. Der Weg ist das Ziel.

Autor: Pressedienst