Im Ernstfall zählt jede Minute

Ein Business Jet und ein Kleinflugzeug kollidieren auf der Piste. Das Kleinflugzeug fängt Feuer, der Pilot und die Passagiere müssen gerettet werden. Was sich wie ein schlimmer Unfall liest, ist in Tat und Wahrheit eine Notfallübung auf dem Engadin Airport. Die gesamte Reportage lesen Sie in der EP vom 4. Juni.