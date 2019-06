61-Jährige Motorradfahrerin verursacht Unfall

Eine 61-jährige Motorradlenkerin war kurz nach 11 Uhr mit dem Motorrad von Susch herkommend bergwärts in Richtung Davos unterwegs. Unterhalb des Flüela Hospiz setzte sie zu einem Überholmanöver eines Personenwagens an. Noch auf der Gegenfahrbahn kollidierte die Frau mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen. Bei der Kollision zog sich die Motorradlenkerin schwere Verletzungen zu. Nach den notfallmedizinischen Massnahmen durch die Sanität des Spitales Davos wurde sie anschliessend mit der Rega-Crew ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Der Verkehr musste kurzzeitig angehalten und im Einbahnverkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. (kapo)