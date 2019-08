Zernez: Frontalkollision bei Überholmanöver

Eine Britische Motorradgruppe fuhr am Mittwoch vom Ofenpass kommend über die Hauptstrasse in Richtung Zernez. Um 14.40 Uhr begann der an letzter Stelle fahrende 63-jährige Motorradlenker ausgangs einer Galerie bei der Örtlichkeit Val da Barcli in Zernez ein Überholmanöver eines vor ihm fahrenden Personenwagens. Dabei kam es zwischen einem entgegenkommenden Auto eines 54-Jährigen und dem Überholenden zu einer Frontalkollision. Der Engländer wurde dabei mittelschwer an einer Schulter verletzt. Durch ein Ambulanzteam des Stützpunktes Zernez wurde der Mann notfallmedizinisch versorgt und ins Spital nach Samedan überführt. Am entgegenkommenden Auto entstand erheblicher und am Motorrad Totalschaden. (kapo)