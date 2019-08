Hochkarätiger Pferdesport am Jubiläums-Concours

Zum 50. Mal fand am Wochenende der Concours Hippique in Zuoz statt. In diesem Jahr aufgrund der zahlreichen Starts - ein Rekord - über fünf Tage. Von den Engadiner Teilnehmern konnten Gina Camichel (Zuoz) am Donnerstag einen Sieg feiern, am Samstag war es Anna-Lisa Pfäffli (St. Moritz).