Nun inclegia’l rumantsch?

L’on passà ha comunichà il snowboarder Nevin Galmarini illa «Engadiner Post/Posta Ladina» ch’el vöglia guadagnar la medaglia d’or als Gös olimpics ed el es dvantà champiun olimpic. Al principi da quist inviern ha’l dit, sün dumonda da la EP/PL, cha’l prossem böt saja il champiunadi mundial e cha quist titel til manca amo. Quists champiunadis mundials a Park City (USA) han lö dals 1. fin als 10 favrer. Scha Nevin Galmarini vain da tgnair si’impromischiun respectivamaing scha seis giavüsch es sias aspettativas vegnan accumplits es intant amo scrit illas stailas. Eir la squadra da Curling da Scuol cun nom «Senter Gard» comunichescha ouravant (sün pagina 12 da quist’ediziun) da vulair gnir champiun svizzer. La cumprouva ston els manar quista fin d’eivna sül glatsch a Silvaplana.

Eir eu n’ha comunichà d’incuort – be per mai – mias aspettativas e meis giavüschs per la Maestranza svizra da tschoccas a Wetzikon. Ma quel chi’d es respunsabel per giavüschs e sömmis nu m’ha propcha inclet. Forsa nun inclegia’l inandret rumantsch. Sch’eu disch per exaimpel, ch’eu nu vöglia far ingünas nollas, schi nu voul quai dir da far be nollas. Sch’eu giavüsch da dvantar champiun svizzer da tschoccas, schi nu voul quai dir ch’eu less dvantar l’ultim. Quia regnan qualche malinclettas tanter petent ed adressat. Forsa nu discuor eu da maniera inclegiantaivla avuonda? O as stoja dir precis l’incuntrari per ragiundscher il böt giavüschà? Chi mâ sa quai be da dir? Da quistas reglas füssa vairamaing bun da svair. In mincha cas as poja ragiundscher ouravant tuot ils böts e sömmis pussibels. Ma fingià cul prüm tun as tuorna suvent darcheu sün terra ed illa realtà. O forsa as stoja publichar il giavüsch illa «Engadiner Post/Posta Ladina», per cha quel vain finalmaing eir accumpli. In quist cas vala meis sömmi amo adüna. Ed uossa spetta simplamaing e guard che chi capita.

Autur: Nicolo Bass