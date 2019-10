100 Jahre Rudolf Steiner Schule

Die Anfänge der heutigen Waldorf beziehungsweise Rudolf Steiner Schulen liegt in Deutschland. Weltweit erleben die Schulen, die mit ihrer Pädagogik das Kind in den Mittelpunkt stellen, einen Boom. Es gibt sie in afrikanischen Ländern, im mittleren Osten, in China und im amerikanischen Silicon Valley. Drei von vier Waldorfinstitutionen des Kantons Graubünden sind im Engadin.