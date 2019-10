Nouv persunas haun demischiuno lur caricas

In dumengia, ils 20 october stu tscherner la populaziun da S-chanf las autoriteds cumünelas per la perioda d’uffizi 2020 fin 2022. Las seguaintas persunas haun demischiuno lur caricas u haun ragiunt il temp d’uffizi e nu staun pü a disposiziun per la tscherna dal prossem trienni: il president cumünel Gian Fadri Largiadèr, il vice-president cumünel Paolo Bernasconi (limitaziun da temp), ils commembers da la suprastanza cumünela Roman Parli e Mario Mammoliti, ed il suppleant in suprastanza cumünela Linard Luzi. Impü haun demischiuno Linard Parli e Daniel Platzer da la cumischiun da gestiun. Schi’s quinta tiers la demischiun da la chanzlista, chi parta zieva be trais mais in carica, e dal contabel da la vschinauncha da S-chanf, schi sun que nouv persunas da la vschinauncha da S-chanf chi’s retiran da lur incumbenzas. La radunanza da nominaziun ho lö in marcurdi, ils 9 october. Fingià cuntschainta es, tenor Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR, la candidatura da Riet Campell scu president cumünel. Nominaziuns posteriuras haun da gnir inoltredas fin venderdi, ils 11 october a las 16.00. In lündeschdi, ils 14 october, vegnan publichos ils noms da tuot las candidatas e candidats chi’s mettan a disposiziun pel prüm scrutin da las elecziuns cumünelas.

Per la radunanza cumünela da marcurdi, ils 9 october, sun tractandedas eir otras tractandas, per exaimpel l’analisa d’alp. La firma speialiseda «Büro Alpe» ho elavuro ün’analisa extaisa a reguard la gestiun da las alps a S-chanf ed ils resultats vegnan preschantos in suprastanza. Impü vain preschanto il rapport finel chi pertuocha las remuneraziuns e spaisas pajedas als ulteriurs presidents cumünels Romedi Arquint e Duri Campell. Als 19 marz 1918 vaivan 19 persunas inoltro ün’iniziativa chi pretendaiva ch’ün giurist da lingua rumauntscha controlla insembel culla cumischiun da gestiun, scha las remuneraziuns e spaisas pajedas ils ultims desch ans als presidents cumünels correspuondan a l’uorden da salarisaziun per ufficiants, impiegos e lavuraints cumünels e vschinels da la vschinauncha da S-chanf. La radunanza cumünela dals 24 october ho accepto l’iniziativa.

La radunanza cumünela da la vschinaunzcha da S-chanf dals 9 october, cumainza a las 20.00 sül palc da la sela polivalenta.

Autur: Nicolo Bass