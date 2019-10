Ün commentar: Che teater!

Vairamaing as vessa stuvü pajar entrada per visitar la radunanza da marcurdi saira a S-chanf. Gnü preschantà es nempe ün teater d’ot nivel cun actuors fich ingaschats. Ün commentar ...

Tuot il spectacul ha dürà bundant ün’ura. I’l center es statta la dumonda, scha’ls presidents cumünals anteriurs hajan inchaschà massa bleras spaisas e remuneraziuns per sezzüdas d’utrò. Fingià passa duos ons düra la discussiun a reguard quista dumonda chi chatta la culmaina mincha jada illas radunanzas cumünalas da S-chanf. Cun ün’iniziativa inoltrada in marz 2018 pretendan ils iniziants, ch’ün giurist da lingua rumantscha controlla insembel culla cumischiun da gestiun, scha las remuneraziuns e spaisas pajadas i’ls ultims desch ons als presidents cumünals correspuondan a l’uorden da salarisaziun per ufficiants, impiegats e lavuraints cumünals dal 2007. La cumischiun da gestiun ha respus la dumonda e proponü a la radunanza cumünala d’acceptar il rapport final. La cuntraproposta dals iniziants da l’iniziativa tunaiva, d’acceptar il rapport «cun sbagls e manguels.» Finalmaing han las votantas ed ils votants acceptà il rapport final da la cumischiun da gestiun cun 27 vuschs. La cuntraproposta ha ragiunt tuottüna 15 vuschs. Dominada es gnüda la discussiun però da differentas interpretaziuns da la ledscha da salarisaziun e las differentas parts han fat imbüttamaints üna a tschella. Üna fin ha chattà la discussiun pür, cur ch’ün votant da S-chanf d’eira stuf ed ha pretais üna fin da quist’inscenaziun. Cha per finir vaja per ün import ridicul in congual cul preventiv annual da raduond ot milliuns francs dal cumün da S-chanf.

Tantüna han ils sgurbigls da S-chanf chattà üna fin ed il cumün po tuornar ad evader ils affars politics. Però las natas da quista discussiun bod ridicula restan ed il sistem politic ha pati. La glista da demischiuns da las caricas politicas muossa quai evidaintamaing. Il president cumünal, il vice-president cumünal e duos commembers da la suprastanza han demischiunà. Passada es la vöglia eir a duos commembers giuvens da la cumischiun da gestiun chi’d es gnüda attachada fermamaing. Perquai esa chapibel chi nun es plü uschè simpel da chattar persunas giuvnas chi’s mettan a disposiziun per caricas politicas.

Commentar: Nicolo Bass