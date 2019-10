Tiefere Wahlbeteiligung in Südbünden

Das Unterengadin hat Duri Campell unterstützt. Michael Pfäffli macht im Oberengadin die meisten Stimmen und Anna Giacometti punktet in Bregaglia und Poschiavo. Trotzdem war die Wahlbeteiligung in Südbünden tiefer als vor vier Jahren. Weitere Zahlen und Fakten gibt es in der Dienstagsausgabe.