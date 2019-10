Hotelruine in Celerina

Der Umbau des Hotels Misani in Celerina ist schon wieder gestoppt worden. Bereits zum zweiten Mal fehlt das Geld. Offenbar ist das Bauvorhaben an eine Projektentwicklungsgesellschaft verkauft worden. Wie es weitergeht weiss zurzeit niemand.

Im Herbst 2017 wurde bekannt, dass die Simmen Group aus Pfäffikon (SZ) das traditionsreiche Hotel Misani in Celerina gekauft hat. Im Mai des darauffolgenden Jahres wurde mit den Abbruch- respektive Umbauarbeiten begonnen, mit dem Ziel, aus dem Hotel ein Aparthotel mit zwölf bewirtschafteten Wohnungen zu machen. Doch bereits nach drei Wochen wurden die Arbeiten auf der Baustelle eingestellt, der Besitzerin war das Geld ausgegangen.

Wie weiter? Eine Frage, die erst im November des letzten Jahres beantwortet werden konnte: Die Simmen Group konnte den von der Gemeinde geforderten Finanzierungsnachweis erbringen, die Baueinstellungsverfügung wurde aufgehoben, die Baubewilligung um ein Jahr verlängert.

Im April dieses Jahres wurden die Arbeiten denn auch wieder aufgenommen, und über den Sommer wurde beim Misani wieder gebaut. Bis vor rund drei Wochen die Bauarbeiten erneut eingestellt wurden. Wie Recherchen der EP/PL zeigen, fehlt es wieder an Geld. Doch die Situation präsentiert sich noch etwas komplexer als vor einem Jahr. Die Simmen Group hat das Projekt in der Zwischenzeit verkauft. Die Hintergründe zu dieser Geschichte gibt es in der gedruckten Ausgabe vom 29. Oktober.

