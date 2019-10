Was war, was ist, was hätte sein können

Vor eineinhalb Monaten wurde bekannt, dass Gerhard Walter als CEO der Engadin St. Moritz Tourismus AG das Unternehmen per sofort verlässt. Am letzten Freitag hat Walter zu einem Gespräch geladen. Er hat Bilanz gezogen mit Zwischentönen.

Walter führte das Gespräch auch, «um gewisse Sachen zurechtzurücken und nicht den Eindruck entstehen zu lassen, er stehle sich durch die Hintertüre davon.» Er ist überzeugt, dass die Tourismusorganisation in Zukunft ganz anders agieren muss. Sie muss der Innovationstreiber sein und Standortmarketing, Standortförderung und Standortentwicklung betreiben. Dass es zum Bruch zwischen ihm und der Tourismusorganisation gekommen ist begründet Walter im Gespräch damit, dass zwischen ihm als CEO und dem Verwaltungsrat in wichtigen Fragen grosse Auffassungsunterschiede bestanden hätten. Die ganze Geschichte gibt es in der EP/PL vom 29. Oktober.

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg