Der etwas andere Alltag

Unzählige Bücher reihen sich in den Regalen der Buchhandlungen über das Thema Demenz aneinander: «Kommunikation bei Demenz», «Ein Mutmacher für Angehörige», «Den Alltag mit Betroffenen positiv gestalten», so und ähnlich lauten die Titel dieser Ratgeber. Redaktorin Mirjam Bruder hat sich dazu und zum Thema Demenz in ihrem Kommentar Gedanken gemacht.