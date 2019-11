Gymnasiastinnen und Gymnasiasten schnuppern Redaktionsluft

Für einmal war es eine andere Redaktionssitzung, an diesem Donnerstagmorgen in der Redaktion der «Engadiner Post/Posta Ladina». Neben den Redaktorinnen und Redaktoren nahmen an dieser Sitzung auch zwölf Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der Academia Engdiadina und ihre Dozentin Selma Mahlknecht teil.