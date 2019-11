Tschient ans – Che vain auncha tiers da nouv?

Duamillitschientdeschnouv – Che vain auncha tiers da nouv?

Chi so che chi capitaro?

Chi so che cha fains tres fin lo?

Chi dirigia, chi decida, chi pensa e chi prouva?

Tschient sun bgers ans, bgers ans per fer dans.

Minchün speculescha, minchün provochescha

cun sia granda schnorra be fantasias inventescha.

Üngün nu so, üngün nu fo, üngün il curaschi nun ho

da fer, da müder, da pruver e da ris-cher.

Cu füss que da müder la dumanda:

Impè da penser che chi vain, penser che chi vo.

Impè da dir cha vo bain, dir quaunt mel cha que fo.

Ans concentrains sün que chi pudess ir a perder.

A nu sun be custabs, a nu sun be pleds, a nun es be üna lingua.

Ad es tia cultura, ad es tia identited.

Dimena surpiglia respunsabilited,

dirigia, decida, pensa e prouva.

Tü nun hest ünguotta da perder.

Uossa es il mumaint, uschigliö at fest imbüttamaints,

scha que nu do quist müdamaint.

Uschigliö, che vain tiers da nouv?

Impè da duamillitschientdeschnouv,

two thousand one hundred nineteen.

Selina Duschletta, S-chanf, prüma plazza