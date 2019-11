Jugendliche gratis an La Diagonela

La Diagonela lädt alle Jugendlichen der Generation Z ein, gratis an deren vier Langlaufevents «La Diagonela», «La Pachifica», «La Cuorta» oder «La Stafetta» zu starten. Die Jugendlichen sollen damit vermehrt für den Langlaufsport begeistert werden.

Die Jungen sind die Zukunft des Langlaufsports. Und genau hier will La Diagonela ansetzen. Die Jugendlichen sollen bereits so früh als möglich die Leidenschaft für den Langlaufsport entwickeln können. Zur Auswahl stehen ihnen drei Strecken über elf Kilometer, 27 Kilometer oder 65Kilometer. Nebst den Jugendlichen soll auch der Mannschaftsgeist gefördert werden. Aus diesem Grunde wird neu der Teamwettkampf «La Stafetta» ausgetragen. Dabei legen Viererteams die Originalstrecke der La Diagonela zurück. Die einzelnen Abschnittsstrecken umfassen somit noch rund zehn bis 20 Kilometer. Bei der Mannschaftszusammenstellung bestehen keine Vorgaben, Hauptsache sie melden sich als Quartett an. Das neu lancierte Wettkampfformat der La Stafetta eignet sich ebenfalls besonders für junge Läufer, welche gemeinsam ein besonderes Langlauferlebnis teilen möchten. (pd)