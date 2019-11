Kulm Hotel ist bestes Winterhotel

Die «SonntagsZeitung» mit dem Experten Karl Wild hat die besten Winterhotels in der Schweiz erkoren. Sieger ist das Kulm Hotel, Rang vier für das Suvretta House und Rang sechs für das Badrutt's Palace. Bestes Vier-Sterne-Haus ist die Chasa Montana in Samnaun, bestes Drei-Sterne-Haus die Chesa Randolina in Sils-Baselgia.