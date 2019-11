Wie weiter mit der Pro Lej da Segl?

Die Schutzorganisation Pro Lej da Segl feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung vom Samstag im Rondo in Pontresina wurde aber vor allem in die Zukunft geblickt. In absehbarer Zeit laufen die Schutzverträge aus.

Langfristig denken: Das war schon früher nötig, als es um den Schutz der Oberengadiner Seenlandschaft ging. Die Nutzung der Wasserkraft des Silsersees provozierte 1925 und 1936 nach jahrzehntelanger Auseinandersetzung zwei Bundesgerichtsentscheide. Da waren zum einen die Überlegungen, ob es der künftigen Generation zumutbar sei, dauernd auf diese sichere Einnahmequelle zu verzichten. Auf der anderen Seite wurde der langfristige Schutz der Seenregion als – auch touristisches Argument – ins Feld geführt. Mit der Gründung der Pro Lej da Segl 1944 wurde dieser Diskussion ein Ende gesetzt. Mit den vier Seengemeinden Sils, Stampa, Silvaplana und St. Moritz wurden Verträge abgeschlossen mit einer Laufzeit von 99 Jahren, welche die Seenplatte unter Schutz stellte.

Langfristig denken: Das ist auch heute nötig, wie anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten vom letzten Samstag im Rondo in Pontresina immer wieder zu hören war. Die Pro Lej da Segl (PLS) feierte ihren 75. Geburtstag. Das bedeutet auch, dass die Schutzverträge in 24 Jahren auslaufen. Und weil diese erstmals fünf Jahre vor Ablauf gekündigt werden können, muss in den nächsten 15 Jahren entschieden werden, wie es weitergehen soll.

Dieser Blick in die Zukunft stand denn auch im Mittelpunkt der von der PLS und der Kulturforschung Graubünden organisierten und von rund 100 Interessierten besuchten Veranstaltung. Kurze Inputreferate am Vormittag führten über in eine längere Podiumsdiskussion am Nachmittag, die sich der Frage widmete, wie der Schutz der Seenlandschaft auch in Zukunft aufrecht erhalten werden kann. Braucht es dafür wieder Verträge, wenn ja auf welche Zeitdauer sollen sie abgeschlossen werden und welche Rolle übernimmt in Zukunft die Pro Lej da Segl? Ins Spiel gebracht wurde ein Vorschlag, welcher den Schutzgedanken weiter fassen möchte und bei dem anstelle der Pro Lej da Segl eine «Pro Lej Engiadina» treten würde, welche die gesamte Seenlandschaft des Oberengadins im Fokus hätte. Auch die Idee, dass die Seen analog des Whanganui Rivers in Neuseeland die gleichen Rechte erhalten wie die Menschen, wurde diskutiert. Das würde bedeuten, dass die den Seen zugefügten Schäden vor Gericht gleich behandelt würden, wie ein Schaden gegenüber einer Person. Mehr Details zu der Podiumsdiskussion und ein Interview mit dem Präsidenten der Pro Lej da Segl, Jost Falett, gibt es in der gedruckten Ausgabe der EP/PL vom 26. November.

Autor und Foto: Reto Stifel