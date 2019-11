Producziuns libras per solists ed ensembles

Il grond interess da vart da musicantas e musicants in tuot las etats demuossa cha l’Uniun da musica dal district 1 es cun seis intent e sia filosofia per quist arrandschamaint, sco chi para, sülla dretta via. La particularità da l’occurrenza, chi ha gnü lö ingon per la 12avla jada, es chi nu vain sunà per puncts e per üna buna rangaziun. Mincha solista, solist e mincha ensemble survain sper il rapport dals experts eir la pussibiltà d’ün discuors cun ün da quels trais. Numerusas scolaras e blers scolars da las scoulas da musica d’Engiadina Bassa Val Müstair e da l’Engiadin’Ota han profità da quist’occurrenza. La gronda part dad els as parteciparà prosmamaing a la concurrenza chantunala da solists ed ensembles a Cuoira.

Atura: anr/afi